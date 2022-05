WEEK-END GLISSE DE ST-BREVIN, 7 mai 2022, .

WEEK-END GLISSE DE ST-BREVIN

2022-05-07 – 2022-05-07

Cette nouvelle édition, comme les précédentes, déclinera les sports de glisse sous toutes leurs formes dans l’ambiance familiale qui a fait son succès.

Au programme : initiations et ateliers (gratuits pour la plupart), rencontres avec toutes sortes de passionnés et d’associations locales de char à voile, planche à voile, cerfs-volants etc…

Combinaisons et chaussons non fournis.

Restauration sur place.

Découvrez le programme : ici

Activités réservables sur place uniquement : Wing foil, Kite Surf, Kite Buggy, Sauvetage sportifs, Skimboard, Mountainboard, Skateboard, Roller, Gyropode

Activités réservables sur place et en ligne ci-dessous : Char à voile, Catamaran, Planche à voile, Wing, Stand-up paddle, Surf, Pirogue

RESERVATION EN LIGNE

CHAR A VOILE

CATAMARAN

PLANCHE A VOILE

WING

STAND-UP PADDLE

SURF

PIROGUE

Attention : selon la météo du jour, le programme peut être soumis à des modifications.

NOUS REMERCIONS D’ORES ET DÉJÀ NOS SPONSORS 2022 !

centrenautique@saint-brevin.fr +33 2 40 64 49 41

