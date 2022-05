week-end GENEVE.ART mai 2022 Genève, 21 mai 2022, Genève.

week-end GENEVE.ART mai 2022

du samedi 21 mai au dimanche 22 mai à Genève

week-end GENEVE.ART mai 2022 —————————- Les galeries et institutions de GENEVE.ART, en collaboration avec l’Art en Vieille Ville et le Quartier des Bains, ouvrent leurs portes au public à l’occasion du WEEK-END GENEVE.ART, qui se tiendra du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022 de 11h à 18h. Le dépliant mai-août 2022 GENEVE.ART sera à disposition du public dans chacun des lieux participants. Il présente toutes les informations relatives aux expositions en cours et offre un plan complet de la Ville de Genève permettant à chacun·e d’organiser son parcours et ses visites des galeries, centres d’art et musées du Canton de Genève. Le WEEK-END GENEVE.ART propose une programmation riche et éclectique avec notamment en Vieille Ville chez Bailly Gallery un solo show de Yves Clerc, les photographies de James Nachtwey à la Galerie Gowen et celles d’Isa Barbier à la Galerie Rosa Turetsky ainsi qu’une exposition personnelle de Camille Dumond à la Salle Crosnier au Palais de l’Athénée. Le Musée d’art et d’histoire propose quant à lui l’exposition Pas besoin d’un dessin de Jean-Hubert Martin, auteur d’expositions qui a marqué le champ de l’art depuis plus de quatre décennies. Ensuite, direction le Quartier des Bains pour découvrir les expositions de la Galerie Xippas, et notamment les œuvres de Blair Thurman. La Galerie Mezzanine propose un solo show de Markus Amm, tandis que la Galerie SKOPIA Art contemporain permettra d’adminirer les peintures de Christoph Rütimann. Chez ESPACE_L on découvrira le travail de Fabiana de Barros et Angela Marzullo. Nous vous invitons enfin à visiter l’exposition de Michele Landel Invisible; Unseen; Unknown à la Galerie Le Salon vert à Carouge. Ce week-end sera également l’occasion de découvrir ou redécouvrir plusieurs expositions, comme la rétrospective de Verena Loewensberg au Musée d’Art moderne et contemporain (MAMCO) et l’exposition Alternatives autochtones / Injustice environnementale au Musée d’ethnographie de Genève (MEG). Lors de ce week-end postes ouvertes se tiendra également la Nuit des musées, à l’occasion de laquelle chacun.e pourra déambuler à sa guise dans les centres d’art, musées et associations de la Ville de Genève, jusque tard dans la nuit Un plan de ville avec l’ensemble des adresses et la programmation complète des galeries et institutions du WEEK-END GENEVE.ART est également disponible sur le site internet: [www.geneve.art](http://www.geneve.art)

entrée libre

Les musées, galeries et institutions de GENEVE.ART ouvrent leurs portes au public à l’occasion du WEEK-END GENEVE.ART, qui se tiendra du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022 de 11h à 18h.

Genève Place de Cornavin 5 1201 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T11:00:00 2022-05-21T18:00:00;2022-05-22T11:00:00 2022-05-22T18:00:00