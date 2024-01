WEEK-END GASTRONOMIQUE Route de Tournas Cassagnabère-Tournas, samedi 10 février 2024.

WEEK-END GASTRONOMIQUE Route de Tournas Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Découvrez les délices du terroir commingeois le temps d’un repas ou d’un weekend à la Flânerie ! 2ème édition !!!

Le gîte de groupe écologique La Flânerie et Laurent Humbert, Chef Euro-Toques France, s’associent pour vous proposer un week-end de gastronomie haut de gamme, avec les produits du terroir du Comminges.

Un concept innovant : Au fil des années, des producteurs passionnés et passionnants se sont installés sur les Terres d’Aurignac ou dans ses proches environs ,comme en témoigne le marché du samedi matin.

En accord avec l’éthique Euro-Toques (« Notre Lobby, c’est le produit), Laurent propose de mettre son talent et sa créativité au service de ces produits éthiques, de saison, en circuit ultra court.

Sur réservation UNIQUEMENT!

Possibilité d’hébergement sur place.120 EUR.

Route de Tournas GÎTE LA FLANERIE

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie gitelaflanerie@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-11



L’événement WEEK-END GASTRONOMIQUE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE