Week End Floral au Manoir du Ribardon Manoir du Ribardon Putanges-le-Lac, samedi 18 mai 2024.

Samedi

C’est dans le cadre prestigieux du Manoir du Ribardon que cette fête des plantes est organisée. Vous y retrouverez toutes espèces de plants (potagers, aromatiques, ornements …)

De nombreux producteurs et artisans se sont déjà donné rendez-vous à ces dates et seront heureux de vous partager leur savoir-faire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Manoir du Ribardon Le Ribardon

Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

