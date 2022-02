Week-end festif – Senonches Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Week-end festif à Senonches organisé par le comité des fêtes. Buffet dansant et karaoké le samedi sur réservation, loto le dimanche. Pass vaccinal demandé

