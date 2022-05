Week-end festif Mon mouton est un lion (voir programme) Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Pendant quatre jours, le festival s'installe à Saverne pour proposer un week-end festif ouvert à toute la famille ! Le cœur de la programmation se déroule dans le parc et les espaces du Château des Rohan mais d'autres lieux de la ville sont également investis par des spectacles comme la place du Général de Gaulle ou le Foyer Saint Joseph. Un programme foisonnant vous attend : – le 3 juin, petits et grands sont invités à fêter l'ouverture du week-end en musique. – les 4 et 5 juin, deux jours de spectacles et d'animations sont organisés sur le site du Château des Rohan. Grande nouveauté cette année : La Bergerie des Lionceaux dans le parc du Château samedi après-midi et dimanche toute la journée. – le 6 juin, le week-end se clôture par les Ateliers Théâtre Junior de l'Espace Rohan et une promenade artistique au cœur de la forêt.

