Sury-en-Vaux Cher Sury-en-Vaux La commune de Sury-en-Vaux vous convie à un week-end festif Cloche festif à l’occasion de la refonte de la cloche de son église. nAu programme : feux d’artifices et la Saint-Jean, bal traditionnel, concerts, visites guidées et bien d’autres surprises… La Municipalité de Sury-en-Vaux fête la refonte de la cloche de son église au cours d’un week-end festif Cloche en fête . Nombreuses animations au programme ! communedesuryenvaux@wanadoo.fr +33 2 48 79 32 31 La commune de Sury-en-Vaux vous convie à un week-end festif Cloche festif à l’occasion de la refonte de la cloche de son église. nAu programme : feux d’artifices et la Saint-Jean, bal traditionnel, concerts, visites guidées et bien d’autres surprises… ©communedesuryenvaux

