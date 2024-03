Week-end festif avec les Caves Café de Paris Caves Café de Paris Cubzac-les-Ponts, samedi 23 mars 2024.

les Cafés de Paris organisent un weekend festif et culturel les 23 et 24 mars prochains.

Au programme

– samedi 23 repas forestier (rés bistrotfl33@gmail.com

A 14h conférence Didier Coquillas.

– samedi 23 et dimanche 24 10h à 18h déstockage, vente de vins, visite des caves.

– dimanche 24 10h transhumance de la rue de Conseillant à la Prairie les Tours en passant par le port de Cubzac.

11h apéritif musical avec Kriolinak, chanteurs basques. Planches de charcuterie préparées.

Restauration sur place by Thomas Arnaud l’Agneau d’Asques production 100% locale. Menu adulte à 15€ et menu enfant à 10€. Réservation obligatoire avant le 18 mars scealesboyries@gmail.com (apéritif et dessert offerts sur réservation de votre repas. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Caves Café de Paris 21 rue du Port

Cubzac-les-Ponts 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Week-end festif avec les Caves Café de Paris Cubzac-les-Ponts a été mis à jour le 2024-03-05 par Bourg Cubzaguais Tourisme