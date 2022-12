Week-end Feldenkrais : Une respiration qui s’adapte à toutes les situations ! Tourouvre au Perche, 4 février 2023, Tourouvre au Perche .

Week-end Feldenkrais : Une respiration qui s’adapte à toutes les situations !

BUBERTRE Tourouvre au Perche Orne

2023-02-04 – 2023-02-05

Tourouvre au Perche

Orne

WEEK-END FELDENKRAIS avec Agnès Dufour, praticienne Feldenkrais diplômée

La méthode Feldenkrais, ou «prise de conscience par le mouvement», propose d’aller vers une meilleure conscience kinesthésique de soi. L’enseignant propose oralement (pendant les stages) ou par le toucher (pendant les séances individuelles) des séquences de mouvements qui nous invitent à explorer et observer, par la sensation, notre façon habituelle d’organiser notre corps.

En suggérant des alternatives, des mouvements mettant en relation des parties du corps de manière inhabituelle, nous découvrons le plaisir de se mouvoir avec légèreté, le moins d’effort possible, de jouer… et d’ouvrir le chemin des possibles ! Il s’agit de sentir la qualité du mouvement, son chemin, sa coordination, pour aller vers plus de mobilité, d’efficience et de bien-être.

Stage collectif les dimanches de 10h à 13h

Séances individuelles les samedis sur rendez-vous

tinuviele.parmentier@lilo.org +33 6 24 32 15 53

Tourouvre au Perche

