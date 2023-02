Week-end familles dans les arts de l’Islam au Louvre Catégorie d’Évènement: île de France

Week-end familles dans les arts de l’Islam au Louvre, 18 février 2023, . Du samedi 18 février 2023 au dimanche 19 février 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Un week-end par trimestre, partez pour un « Voyage en orient » à travers des activités mettant à l’honneur les différents pays et civilisations représentés dans les collections des arts de l’Islam. Le 18 et 19 février, vous avez rendez-vous avec les splendeurs des oasis d’Ouzbékistan. Ce trimestre, l’exposition « Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan » est à l’honneur. Venez vous émerveiller et partager des moments inoubliables sur les routes mythiques de la soie, en lien avec l’exposition. Programmation du Week-end : Le matin, place à la créativité : en compagnie d’un plasticien, venez participer à la réalisation d’une cartographie imaginaire géante.

De 10h à 12h30

Aile Denon, département des arts de l’Islam, rez-de-cour et parterre. L’après-midi, partez sur les routes de la soie et laissez-vous émerveiller avec des mini contes, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles, vous rencontrerez des personnages facétieux.

A 14h30, 15h et 15h30

Aile Denon, département des arts de l’Islam, rez-de-cour et parterre. Tout au long de la journée venez échanger avec les restaurateurs des peintures murales monumentales du palais des ambassadeurs de Samarcande.

De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Aile Denon, département des arts de l’Islam, rez-de-cour. Mini visite de l’exposition « Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan »

10h30, 11h, 11h30 puis à 14h30, 15h, 15h30, départ à l’entrée de l’exposition (Aile Richelieu) Tous les jours pendant les vacances scolaires vous pouvez également découvrir les collections du département des arts de l’Islam à travers la visite Mini-découverte “Voyage en terre d’Islam”. Contact : https://www.louvre.fr/en-ce-moment/evenements-activites/week-end-familles-dans-les-arts-de-l-islam

