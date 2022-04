Week-end Famille Plus Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

2022-04-17 10:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Animations tous publics dans le cadre de label Famille Plus.

Au programme : chasse aux œufs (sur inscription) ; animation accro-voile ; Structures gonflables ; Mini-golf ; Animations, jeux, ateliers manuels ; sortie nature.

tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr +33 2 33 79 38 88

