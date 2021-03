Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Week-end Famille Plus Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Week-end Famille Plus, 3 avril 2021-3 avril 2021, Saint-Hilaire-du-Harcouët. Week-end Famille Plus 2021-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-03 17:00:00 17:00:00 Rue Thomas Riffaudière Plans d’eau du prieuré

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Animations tous publics dans le cadre de label Famille Plus.

Au programme : chasse aux œufs (sur inscription) ; animation accro-voile ; Structures gonflables ; Mini-golf ; Animations, jeux, ateliers manuels ; sortie nature. Animations tous publics dans le cadre de label Famille Plus.

Au programme : chasse aux œufs (sur inscription) ; animation accro-voile ; Structures gonflables ; Mini-golf ; Animations, jeux, ateliers manuels ; sortie nature. Animations tous publics dans le cadre de label Famille Plus.

Au programme : chasse aux œufs (sur inscription) ; animation accro-voile ; Structures gonflables ; Mini-golf ; Animations, jeux, ateliers manuels ; sortie nature. Animations tous publics dans le cadre de label Famille Plus.

Au programme : chasse aux œufs (sur inscription) ; animation accro-voile ; Structures gonflables ; Mini-golf ; Animations, jeux, ateliers manuels ; sortie nature.

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Hilaire-du-Harcouët Autres Lieu Saint-Hilaire-du-Harcouët Adresse Rue Thomas Riffaudière Plans d'eau du prieuré Ville Saint-Hilaire-du-Harcouët