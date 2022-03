WEEK-END FAMILLE PLUS Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

2022-04-16 – 2022-04-18

Week-end Famille Plus : 3 jours d'animation en folie ! Chasse aux œufs, maquillage, spectacle, mini-golf, petit train, initiation paddle, atelier créatif Gratuit ou à petits prix Pour tous les âges Organisé par l'Office de Tourisme & des Congrès Le Phare de la Méditerranée Infos et réservations : www.ot-palavaslesflots.com – tourisme@ot-palavaslesflots.com ou 04 67 07 73 34

