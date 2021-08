Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Week-end familial autour de l’exposition « Alexej von Jawlensky (1864-1941) La promesse du visage » La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent

Créant une occasion de se retrouver en famille et de favoriser les échanges, deux à trois week-ends familiaux sont organisés chaque année autour d’une exposition temporaire ou d’un événement lié au musée. Les après-midi du samedi et dimanche, différents ateliers gratuits sont proposés aux enfants qui peuvent ainsi naviguer de l’un à l’autre tout en ayant des pratiques variées sur une thématique donnée. Pour les adultes, des visites commentées sont proposées mais ils peuvent également participer aux ateliers. **Animations — de 14h à 17h30** Pas de réservation. Dans la limite des places disponibles. Durée : environ 45 min **Visites guidées — à partir de 14h** L’inscription se fait à l’accueil du musée 30 min. avant le départ de la visite. Durée : 1h **Lecture à haute voix d’albums sur le thème du visage** en partenariat avec la médiathèque La Grand Plage

Une entrée enfant (gratuit pour les moins de 18 ans) = une entrée adulte offerte. Sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Le temps d’un week-end, les familles sont spécialement invitées à La Piscine pour découvrir l’exposition « Alexej von Jawlensky (1864-1941) La promesse du visage » La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

