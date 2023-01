Week-end familial au Château des Barres Sainpuits Sainpuits Sainpuits Catégories d’Évènement: Sainpuits

Yonne Sainpuits C’est dans la commune de Sainpuits dans l’Yonne, à deux heures de Paris, que le Château des Barres vous accueille pour un week-end d’exception. Constituée d’un large corps central relié à une majestueuse tour, la bâtisse vous séduira par son charme authentique. Neuf chambres de charme décorées dans un style authentique et trois salles de bain de caractère vous attendent. Cet hébergement grande capacité peut loger jusqu’à 15 personnes. Il s’agit d’une pension complète : ainsi, vous profiterez aussi de repas préparés par un traiteur avec des produits frais et locaux. Salomé Brugnaux, guide et animatrice en Puisaye-Forterre, vous accompagnera durant ce séjour pour vous proposer des activités à vivre en famille.

Programme détaillé du week-end “Art et Nature” au Château des Barres :

> Vendredi 17 février : accueil à partir de 17h, dîner

> Samedi 18 février (matin) : petit-déjeuner, balade land-art

> Samedi 18 février (après-midi) : atelier d’écriture ou d’arts-plastiques

> Samedi 18 février (soir) : dîner, veillée contée au coin du feu

> Dimanche 19 février : brunch Renseignements complémentaires et réservation au 07.86.25.84.05 Lieu-dit Les Barres Château des Barres Sainpuits

