Finistère Pleyber-Christ Week-end EXPÉRIENCE, samedi 11 et dimanche 12 février. Pour fêter l’ouverture de notre parc de loisirs, le tarif « entrée Domaine » et les activités avec supplément sont à prix réduits tout le week-end ! 13h30-18h Le tarif « Entrée Domaine » :

Il inclut le Parcabout®, le mini-golf, les jeux extérieurs géants (damier, échiquier), les jeux de piste et les sentiers balisées.

Tarif individuel à 9€ (au lieu de 12€)

Tarif sénior, PMR à 6€

Pas d’entrée billetterie après 17h. Tout le week-end de 14h-17h30, nos « Activités Expériences » :

Demi-tarif sur toutes nos activités avec suppléments :

Balades à poney, pour les 4-10 ans : 6€ par enfant (1 adulte obligatoire par poney).

Balades en calèche, pour toute la famille : 5€ par personne.

Balades en e-trottinette cross, à partir de 12 ans. 10€ par personne. Dimanche 12/02 à 11h30, Visite « coulisses » :

Découvrez l’un de nos 13 hébergements insolites lors d’une visite commentée par le gérant du Domaine.

Départ 11h30, dimanche uniquement, accès au Domaine à partir de 11h, entrée Domaine uniquement pour les visites !

Prix inclus dans le tarif « Entrée Domaine – expérience » , possibilité de rester jusqu’à 18h et de profiter des activités:

Tarif individuel à 9€,

Tarif sénior, PMR à 6€

Inscriptions vivement conseillées par téléphone au 02.56.48.04.00. Inscription et réservation des activités « Expériences » au bar le jour-même (sauf pour la visite « coulisses », réservation en amont) Les disponibilités sont limités, ne venez pas trop tard pour être sûr d’avoir votre créneau.

gestion@domaine-treuscoat.fr +33 2 56 45 04 00 http://www.domaine-treuscoat.fr/

