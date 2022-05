Week-end Escale 2022 Combleux,ancien site IBM Combleux Catégorie d’évènement: Combleux

Journée découverte organisée par l’association l’Escale Combleux Samedi matin : 10h30 – 12h00 : Déambulation dans le village avec arrivée sur le site de l’évènement ; à partir de 12h00 : ouverture du site ; Activités pour enfants, Ateliers d’artistes, Créations végétales avec « On the sunny side », Balades en SOLEX au départ du site par « La Loire à Velosolex » (activité payante), A partir de 18h Apéro électro et concert Dimanche matin : Marché de producteur locaux, Vide-greniers / bourse d’échange de matériel de pêche Dimanche après-midi : Thé dansant électro Et pendant tout le WE ; visite libre du bâtiment, guinguette / buvette, food-trucks locaux, activités pour enfants

Voir https://www.lescalecombleux.fr/

