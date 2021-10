Sens Sens Sens, Yonne Week-end en route vers la Bourgogne Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Week-end en route vers la Bourgogne

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre

* Départ Paris-Gare-de-Lyon Transilien 9h16 pour Moret-Veneux-Les-Sablons * 50 à 60 km de vélo par jour * Nuit de samedi à dimanche en hôtel à Sens – passe sanitaire nécessaire * Retour le dimanche par Montigny-sur-Loing (Ile-de-France) **Pour y participer :** * Nombre de places limité à 8 participants (privilégier un binôme pour partager la chambre) * Date limite d’inscription : le 29 octobre (sauf si l’hôtel est complet) [Détails](https://mdb-idf.org/weed-end-en-route-vers-la-bourgogne)

Acompte 45€ pour confirmer la réservation

Un week-end au départ de Paris-Gare-de-Lyon, train, 55km par jour, et nuit à Sens

