WEEK-END EN OR SPÉCIAL HALLOWEEN CHEZ GRATIEN & MEYER
Saumur, Maine-et-Loire

Saumur

30 octobre 2021

2021-10-30 – 2021-10-30

Saumur Maine-et-Loire Les caves Gratien & Meyer ont le plaisir de vous convier à leur week-end en or spécial Halloween avec, au programme, une chasse au trésor pour les enfants de 4 à 12 ans et un jeu de piste en cave (escape game) pour les adultes de 18 ans et plus. boutique@gratienmeyer.com +33 2 41 83 13 32 http://www.gratienmeyer.com/ Saumur

Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Saumur