WEEK-END EN FÊTE SUR LE GRAND SITE D’OCCITANIE DU CIRQUE DE NAVACELLES, LODÈVE, PAYS VIGANAIS, 14 mai 2022, .

WEEK-END EN FÊTE SUR LE GRAND SITE D’OCCITANIE DU CIRQUE DE NAVACELLES, LODÈVE, PAYS VIGANAIS

2022-05-14 – 2022-05-15

Week-end en fête les 14 & 15 mai 2022 sur le Grand Site d’Occitanie du « Cirque de Navacelles, Lodève, Pays Viganais ».

Vivez l’expérience Grand Site durant ces 2 jours autour du Cirque de Navacelles !

« Cirque, nature et musique » seront au programme avec de nombreuses activités gratuites à découvrir en famille !

Animations gratuites organisées par l’Office de Tourisme Lodévois et Larzac et Résurgence, saison et festival des arts vivants – Communauté de Communes Lodévois et Larzac.

Retrouvez le programme sur notre site internet.

