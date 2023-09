Week-end en famille – Bal musical et masqué Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. gratuit Dans la limite des places disponibles Grand bal panasiatique et familial à l’occasion du week-end en famille au musée Cernuschi. Entre mambo nippon, pop cantonaise, disco tamil et percussions javanaises, l’équipe de Radio Minus invite petits et grands à un voyage musical en Asie, pour un DJ set tout en vinyles sous les auspices du fondateur du musée, Henri Cernuschi. L’enjeu ? Parvenir à vous faire danser sur des morceaux dont vous n’avez jamais entendu parler. Au programme : bal masqué, atelier graphique et concours de danse ! Ce projet éclectique et intergénérationnel prend appui sur des éléments issus de fêtes populaires et traditionnelles pour mieux faire entendre la richesse des contrastes ou les passerelles existant entre les différents styles musicaux des pays concernés. DJ set: Radio Minus Conception graphique des masques: Caroline Sury, Chamo, Guillaumit, Yassine de Vos. Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris Contact : https://www.cernuschi.paris.fr/fr/activites-et-evenements?date=15-10-2023&type=&public= https://www.cernuschi.paris.fr/fr/activites-et-evenements?date=15-10-2023&type=&public=

Radio Minus

