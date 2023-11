Week-end En Famille | Automne 2023 Musée d’Art Moderne de Paris Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 18 ans. gratuit

Gratuit* *sur réservation sur place pour les activités du samedi 02/12 *sur réservation préalable à eppm-mam.actionculturelle@paris.fr pour les activités du dimanche 03/12

En décembre, venez-vous ressourcer en famille au milieu des œuvres du Musée d’Art moderne de Paris ! Des activités gratuites pour partager un moment créatif en famille.

Petits

et grands poussez les portes du musée pour découvrir l’œuvre

bouillonnante du peintre Nicolas de Staël. Jamais là où on l’attend

l’artiste se renouvelle en permanence et produit en quelques années des

œuvres d’une force unique et un style très personnel ni figuratif ni

abstrait. Venez créer à la manière de Staël et laissez-vous emporter par

la couleur !Voir

les collections en famille sous un autre angle, c’est ce qui vous sera

proposé grâce à des visites contées et partagées sous le regard des

artistes contemporains, ou à travers une séance de yoga face au grand Rythme

de Robert Delaunay. Vous pourrez aussi tenter de faire corps avec le

musée dans une visite performance en famille et pour les plus petits se

dépenser en pratiquant un échauffement artistique face aux œuvres où les

artistes ont lié art et sport. Moments de partage, d’expérience et de

complicité à vivre tous ensemble !Samedi 2 décembreAtelier créatif Bouquet de fleurs à la manière de Nicolas de Staël

en lien avec l’exposition Nicolas de Staël

(En famille à partir de 3 ans)

À 14h, 14h45, 15h30, 16h15, 17h

Durée : 45 minutes

Gratuit sur inscription sur place*

*dans la limite des places disponiblesNicolas

de Staël a peint des œuvres composées de sortes de mosaïques ou de

petits cubes aux infinies variations colorées, on dirait des petits

pavés, mais brusquement de cette composition peut émerger une fleur, un

bouquet, un arbre…cette manière de créer offre une grande liberté à

l’artiste. A votre tour en famille en vous inspirant des touches de

couleur présentes dans ses œuvres vous allez découvrir comment combiner

habilement des morceaux de papier colorés pour donner vie à un bouquet

de fleurs par exemple.

Coin lecture en famille

De 14h à 18h

Entrée libre

Dans la limite des ouvrages disponibles

A l’occasion du week-end en famille dans l’espace dédié à l’atelier

créatif, une sélection d’ouvrages jeunesses dédiés à l’art et en

consultation libre, permettra à petits et grands de partager un moment

de lecture au milieu des œuvres.Dimanche 3 décembrePetits artistes sportifs

(En famille pour les 1-3 ans)

A 10h30

Durée : 1h30

Gratuit sur inscription en écrivant à EPPM-MAM.actionculturelle@paris.frLe

sport avec son dynamisme, son mouvement et son esprit d’équipe a

inspiré de nombreux artistes de l’art moderne. A travers des peintures,

sculptures et installations ils ont capturé l’énergie et l’essence du

sport. Parents et enfants dans la visite reprennent les postures de

sportifs représentées dans des œuvres, comme l’Equipe de Cardiff

de Robert Delaunay. En atelier, les participants commencent par un

échauffement artistique où ils explorent différents mouvements puis

esquissent rapidement des gestes en laissant le crayon suivre le rythme

des imaginations !Yoga face aux œuvres

(En famille, à partir de 6 ans)

À 11h

Durée : 1h30

Enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs parents

Gratuit sur inscription en écrivant à EPPM-MAM.actionculturelle@paris.frUne séance de yoga Iyengar en famille devant l’œuvre de Robert Delaunay Rythme N°1.

Venez expérimenter les postures dans le prolongement de cette

composition monumentale abstraite et ainsi renouveler votre regard et

votre sensibilité à l’univers de ce peintre dont le dynamisme des

disques colorés et leur effet synchronique activent le regard par des

jeux de courbes et contre-courbes.Histoires partagées par Clotilde Lebas, conteuse

(En famille, à partir de 6 ans)

À 11h30 et à 15h

Durée : 1h00

Gratuit sur inscription en écrivant à EPPM-MAM.actionculturelle@paris.frConteuse,

Clotilde Lebas jongle avec les mots, affûte sa parole et sculpte le

silence pour suspendre le temps qui court. Lors des visites contées,

elle laisse s’échapper de son répertoire les histoires qui font résonner

les œuvres peuplant les salles contemporaines. Que vous écoutiez

l’histoire du potier et de la magicienne ou celle de Ierna, la fille de

l’hiver, vous regarderez d’un autre œil les collections du musée. Faire corps avec le musée par Flora Bouteille, artiste

(En famille, à partir de 6 ans)

À 14h30

Durée : 1h30

Gratuit sur inscription en écrivant à EPPM-MAM.actionculturelle@paris.frFlora

Bouteille vous propose de découvrir et d’expérimenter en famille la

performance à l’échelle du Musée d’Art Moderne de Paris. Que signifie ce

terme ? Comment à tout âge pouvons-nous appréhender la manière de

fréquenter un lieu, de prendre en compte un espace, de se comporter dans

le musée et face aux œuvres ? Pouvons-nous devenir à notre tour

créatif et inspiré ? L’intervenante, qui est elle-même artiste et

metteuse en scène vous guidera accompagnée d’un.e membre de la

compagnie.

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 Paris

Contact : https://www.mam.paris.fr/fr/activite/week-end-en-famille-automne-2023 eppm-mam.actionculturelle@paris.fr

Fabrice Gaboriau – MAM Paris Week-end en famille du Musée d’Art moderne de Paris