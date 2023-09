Week-end en famille au Palais Galliera Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Week-end en famille au Palais Galliera Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris Paris, 30 septembre 2023, Paris. Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit Toutes les activités proposées dans le cadre du weekend en famille sont gratuites (voir modalités ci-dessous) à l’exception de la visite guidée (billet d’entrée adulte pour l’accès à l’exposition). Les Week-ends en famille reviennent pour la rentrée 2023 !

Rendez-vous chaque mois dans un des musées de la Ville de Paris pour un week-end festif et gratuit spécialement dédié au public familial. Le week-end du 30 septembre et 1er octobre c’est le Palais Galliera qui vous ouvre ses portes. À l’occasion de la rentrée scolaire et de la nouvelle exposition collections La mode en mouvement, le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris invite les familles – enfants de 5 à 15 ans accompagnés d’au moins un adulte – à participer à une programmation gratuite les 30 septembre et 1er octobre 2023. De 10h à 18h, les familles partiront à la découverte d’une histoire de la mode du XVIIIe siècle à aujourd’hui à travers des silhouettes élégantes et sportives, des contes, des visites guidées et des ateliers créatifs. Découvrez toutes les activités ici De 5 à 15 ans (accompagnés d’au-moins un adulte) ► L’accès au musée est gratuit pour les moins de 18 ans. Les adultes doivent se munir d’un billet d’entrée s’ils souhaitent visiter l’exposition (voir les gratuités et tarifs préférentiels). ► Toutes les activités proposées dans le cadre du weekend en famille sont gratuites (voir modalités ci-dessous) à l’exception de la visite guidée (billet d’entrée adulte pour l’accès à l’exposition). ► Les activités proposées se réalisent en famille (le ou les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte). Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris Contact : https://www.parismusees.paris.fr/fr/evenements/les-week-ends-en-famille-saison-2324

Palais Galliera Palais Galliera Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Palais Galliera - musée de la Mode de la Ville de Paris Adresse 10 avenue Pierre 1er de Serbie Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Palais Galliera - musée de la Mode de la Ville de Paris Paris latitude longitude 48.8659644390434,2.29644276066476

Palais Galliera - musée de la Mode de la Ville de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/