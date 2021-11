Paris Musée Cognacq-Jay île de France, Paris Week-end en famille au musée Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay Paris Catégories d’évènement: île de France

Le temps d’un week-end, le musée Cognacq-Jay invite les enfants et leurs parents à découvrir le musée autrement grâce à une programmation gratuite et spécialement conçue pour les familles. Au programme : des animations autour du Jeu de l’Oie du musée et à la recherche des détails dans les dessins de Christelle Téa, mais aussi des séances de contes. Samedi 27 novembre

10h30

ANIMATION – Le jeu de l’Oie du musée

À partir de 6 ans

14h

CONTE – Sur les pas de Candide

À partir de 6 ans 15h

CONTE – Les historiettes de Cognacq-Jay

À partir de 5 ans 16h

ANIMATION – Dans l’exposition “Musées dessinés – Christelle Téa” – Enquête au musée : le détail à l’honneur

À partir de 5 ans Dimanche 28 novembre

10h30 et 14h30

ATELIER – Dans l’exposition “Musées dessinés – Christelle Téa” – Dessin à l’encre de Chine

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir Paris 75003

Contact : Musée Cognacq-Jay 0140270721 EPPM-cognacqjay.documentation@paris.fr https://www.museecognacqjay.paris.fr/

Musée Cognacq-Jay / Raphaël Chipault

