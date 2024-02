Week-end en famille au musée Cernuschi – Spécial nouvel an chinois Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au dimanche 11 février 2024 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Rendez-vous chaque mois dans un des musées de la Ville de Paris pour un week-end festif et gratuit spécialement dédié au public familial. Ce mois-ci, c’est au musée Cernuschi que ça se passe pour célébrer le nouvel an chinois et l’année du dragon !

PROGRAMME

SAMEDI 10 FEVRIER :

De 11h à 12h30 :

Atelier « Dessine un dragon »

Collections permanentes (salle du Bouddha)

S’inspirant des dragons de la frise monumentale de la salle du Bouddha, les enfants s’initient au dessin et créent leur dragon.

Durée : 15min

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Inscription sur place le jour même.

De 14h à 15h30 :

Atelier « Dessine un dragon »

Collections permanentes (salle du Bouddha)

S’inspirant des dragons de la frise monumentale de la salle du Bouddha, les enfants s’initient au dessin et créent leur dragon.

Durée : 15min

Gratuit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Inscription sur place le jour même.

À 16h :

Spectacle de marionnettes : Le singe blanc et le roi dragon des mers – 1ère partie

Théâtre du Petit Miroir

Collections permanentes (salle du Bouddha)

Petits et grands, rassemblez-vous autour du Grand Bouddha pour écouter une histoire du Nouvel An venue d’Extrême-Orient.

Durée : 50 min. À partir de 7 ans.

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Venez en famille découvrir l’histoire du Singe Blanc Sun Wu Kong ! Héros incontournable de la culture populaire chinoise, le roi des singes est imbu de lui-même, fantasque et prétentieux. Son arrogance le pousse à s’en prendre à bien plus fort que lui, son humour séduit le rétif, sa ruse suscite l’admiration de tous. Trop ambitieux, il veut être empereur à la place de l’empereur de Jade. Cela se terminera mal (momentanément) pour le Singe Blanc, mais ceci est une autre histoire !

DIMANCHE 11 FEVRIER :

À 16h :

Spectacle de marionnettes : Le singe blanc et l’Empereur de Jade – 2ème partie

Théâtre du Petit Miroir

Collections permanentes (salle du Bouddha)

Petits et grands, rassemblez-vous autour du Grand Bouddha pour écouter une histoire du Nouvel An venue d’Extrême-Orient.

Durée : 50 min. À partir de 7 ans.

Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Venez en famille découvrir l’histoire du Singe Blanc Sun Wu Kong ! Héros incontournable de la culture populaire chinoise, le roi des singes est imbu de lui-même, fantasque et prétentieux. Son arrogance le pousse à s’en prendre à bien plus fort que lui, son humour séduit le rétif, sa ruse suscite l’admiration de tous. Trop ambitieux, il veut être empereur à la place de l’empereur de Jade. Cela se terminera mal (momentanément) pour le Singe Blanc, mais ceci est une autre histoire !

Musée Cernuschi – Musée des arts de l’Asie de la Ville de Paris 7 avenue Velasquez 75008 Paris

Contact : https://www.parismusees.paris.fr/fr/evenements/les-week-ends-en-famille-saison-2324

Paris Musées / Musée Cernuschi visite guidée