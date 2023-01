Week-end en famille à la maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 28 janvier 2023

de 10h30 à 11h00

Le samedi 21 janvier 2023

de 13h30 à 15h00

gratuit

Cet évènement regroupe à la fois des contes à propos de la famille d’Hugo qui vous seront racontés, et un atelier plastique de réparation d’objet. Oh, les bêtises ! conte-atelier réparation des bêtises Mille et une bêtises des enfants et des petits-enfants Hugo vous seront racontés par la conteuse dans l’appartement de l’écrivain. En atelier plastique, vous allez ensuite tenter d’en réparer certaines, et vous repartirez avec le résultat haut en couleur. Samedi 28 janvier 2023 à 10h et à 13h30, durée : 1h30, gratuit sur inscription obligatoire Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 Paris Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/activite/oh-les-betises 01 42 72 10 16 https://www.facebook.com/Maisons-de-Victor-Hugo-Paris-160681813952769/ https://www.facebook.com/Maisons-de-Victor-Hugo-Paris-160681813952769/ https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/fr/activites/activite/oh-les-betises

