Week-end en famille à Galliera Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris, 16 avril 2022, Paris.

Le samedi 16 avril 2022

de 10h00 à 18h00

. gratuit

Le samedi 16 avril, le Palais Galliera vous invite à son week-end en famille. Au programme : une visite-découverte de trois siècles d’histoire de la mode au sein du parcours de ses collections, mais aussi jeu de piste, la confection d’un sac en lin ou d’un tote-bag tissé.

Initiez-vous à la Mode en famille ! Le musée propose des activités ludiques et des ateliers créatifs dès 4 ans : activités parents-enfants, cartels Enfants-Familles, ressources en ligne… Autant d’approches différentes pour appréhender la mode à votre rythme !

► Atelier Tote bag Tissé en famille (à partir de 7 ans)

3h (visite + atelier) – 8 participants

Le tote-bag, ce fameux sac en toile souple à deux anses et porté à l’épaule, est devenu un incontournable de notre quotidien. Avec une intervenante plasticienne, petits et grands découvrent le parcours de mode du XVIIIe siècle à nos jours, puis, en atelier, s’initient au tissage et à la customisation du sac en coton. Pour faire les courses, pour le travail ou même pour offrir, les participants repartent avec leur tote-bag mode et personnalisé.

→ Retrouvez ICI toutes les informations sur cette activité.

→ Réservez-la ICI

► Visite-découverte en famille (à partir de 7 ans)

Au sein de notre parcours des collections, voyagez à travers trois siècles de mode. Lors de cette visite dédiée aux familles (enfants dès 7 ans accompagnés d’un adulte), découvrez les silhouettes, couleurs et motifs des différents périodes de l’histoire, mais aussi les créations surprenantes des couturier.e.s et créateurs/trices les plus emblématiques de la couture française. Une plongée captivante dans le monde de la mode !

→ Retrouvez ICI toutes les informations sur cette activité.

→ Réservez-la ICI

LES CARTELS “ENFANTS-FAMILLES” DE NOTRE PARCOURS DES COLLECTIONS

Notre parcours des colections « Une histoire de la mode. Collectionner, exposer au Palais Galliera » retrace l’histoire de la mode du XVIIIe siècle à nos jours et celle du musée et de ses collections dans une scénographies inspirée de l’univers des réserves du musée.

Pour accompagner les jeunes visiteurs et les adultes qui les accompagnent, un dispositif a été spécialement créé pour se familiariser, dès 7 ans, à quelques notions-clés de la mode. Intégré à la scénographie, il est identifiable par des cartels Enfants-Familles qui accompagnent 15 pièces emblématiques des collections du musée.=

→ Retrouvez ICI toutes les informations sur notre parcours des collections

Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

Contact : https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/activites/le-palais-galliera-en-famille

©Emilie Chaix/Ville de Paris