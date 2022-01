Week-end en famille à Carnavalet Musée Carnavalet, 29 janvier 2022, Paris.

Poussez les portes du Musée Carnavalet et partez à la découverte de ses collections ! Le musée s’anime le temps d’un weekend dédié aux enfants et aux familles le 29 et 30 janvier.

Partez à l’aventure au Musée Carnavalet pour un week-end en famille ! Danse, théâtre, musique, chant : venez éveiller vos sens au contact des œuvres !

Des activités au fil des époques de l’histoire de Paris : Pour les plus jeunes : des ateliers créatifs et corporels proposés dans les salles du musée. Pour les plus grands : un jeu de piste pour s’initier aux mystères de la Révolution française.

Samedi 29 et dimanche 30 janvier, de 10h à 18h. Activités gratuites, inscription sur place pour certaines activités, dans la limite des places disponibles

Musée Carnavalet 23, rue de Sévigné Paris 75003

Contact : https://www.carnavalet.paris.fr/

Théâtre

