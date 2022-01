Week-end en famille à Carnavalet Musée Carnavalet, 29 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 29 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

Poussez les portes du Musée Carnavalet et partez à la découverte de ses collections ! Le musée s’anime le temps d’un weekend dédié aux enfants et aux familles le 29 et 30 janvier.

Partez à l’aventure au Musée Carnavalet pour un week-end en famille ! Danse, théâtre, musique, chant : venez éveiller vos sens au contact des œuvres !

FACE AUX OEUVRES : des animations gratuites et sans réservation sont proposées tout au long du weekend dans les salles du musée entre 10h30 et 17h30.

– Danse, théâtre, musique, chant : éveillez vos sens au contact des œuvres et des performances organisées au sein des collections !Au programme: mini-concerts de musique baroque, représentations théâtrales des fables de La Fontaine, interludes de danse dans les salles du musée… Sans réservation

–Regarder, interpréter, créer: prenez part aux activités proposées dans les salles, au fil des époques de l’histoire de Paris. Pour les plus jeunes : découvrez les séances de lecture, les ateliers créatifs et corporels proposés dans les salles du musée. Sans réservation. Pour les plus grands : un jeu de piste vous initiera aux mystères de la Révolution française. Sans réservation. Pour tous : profitez des médiateurs présents dans les salles pour découvrir l’histoire secrète de Paris

EN ATELIER : des visites-ateliers sont proposés à horaires fixes, gratuites et sans réservation. Inscription sur place au point d’accueil « familles ».

– Atelier ​​​​​participatif « Des œuvres à hauteur d’enfant » – Parcourez le musée avec nos guides-conférencières et laissez votre empreinte au musée : votre dessin deviendra le cartel d’une œuvre ! Samedi 29 janvier à 10h30; 16h00. Dimanche 30 janvier, à 16h00. Gratuit, inscription sur place.

– Atelier créatif « Carte postale »– Découvrez les incontournables du musée et créez en atelier votre carte postale parisienne à partir des œuvres du musée. Samedi 29 janvier 11h00 et 15h00. Dimanche 30 janvier à 10h30; 14h30; Gratuit, inscription sur place.

Musée Carnavalet 23, rue de Sévigné Paris 75003

Contact : https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/week-end-famille-samedi-29-et-dimanche-30-janvier-2022

Enfants

Date complète :

2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T18:00:00+01:00;2022-01-30T10:00:00+01:00_2022-01-30T18:00:00+01:00