Week-end en ascenseur Saint-Gengoux-le-National, 13 février 2022, Saint-Gengoux-le-National.

Week-end en ascenseur Théâtre des Tilleuls – 9 rue de la Tuilerie 8 Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National

2022-02-13 – 2022-02-13 Théâtre des Tilleuls – 9 rue de la Tuilerie 8 Rue de la Tuilerie

Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National

8 10 EUR Quatre personnes, un ascenseur et une panne,voilà les ingrédients de départ d’un huis-clos délirant !

Deux hommes et deux femmes sont bloqués dans une cabine d’ascenseur. La ventilation est en panne, le gardien est absent, l’immeuble est soigneusement insonorisé… Ce pourrait être le point de départ d’un drame angoissant, Jean-Christophe Barc a préféré écrire un irrésistible huis-clos.

Dans cette pièce pleine de rebondissements, faire juste connaissance aurait été trop simple pour nos quatre personnages. Pendant ces heures d’attente, ils vont se découvrir, jouer à 1, 2, 3 soleil, aux mikados, et même élucider une enquête criminelle.

Une joyeuse comédie où les dialogues sont percutants, les situations rocambolesques et les personnages irrésistibles…

Un spectacle qui fait du bien au moral !

En prime, un mini-concert des Zikapella !

petitriendebout@free.fr

