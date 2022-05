Week-end en Andorre Pullman Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

L’association Gajorabe des Sables oorganise un week-end en Andorre les 21 et 22 mai avec les bus Pullman. Départ le samedi matin depuis leur parking et retour le dimanche soir. Nuitée à l’hôtel en chambre double, visite de Os de Civic…

Le tarif est de 195€ par personne en chambre double (+ 25€ pour une chambre seule)

L’association Gajorabe des Sables organise un week-end en Andorre Pullman rue François Arago à Mérignac 33 Mérignac Beaudésert Gironde

