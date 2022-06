WEEK-END ÉMERGENCE POUR LA JEUNESSE Étaples Étaples Catégorie d’évènement: Étaples

WEEK-END ÉMERGENCE POUR LA JEUNESSE

Par le service jeunesse

Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin – Au CAJ du Pacific

Venez fêter les 55 ans du Pacific autour d'une exposition de photos, de concerts et de structures gonflables. Assistez au tremplin des jeunes talents (danse, musique, sport, dessin).

Ouvert à tous.

Renseignements : service jeunesse 03 21 89 62 34

Mairie d'Etaples-sur-mer
Place du Général de Gaulle
Étaples 62630

