2023-02-17 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-19

Le Presbytère de Gonnetot Grande Rue

Gonnetot

Seine-Maritime HIBERNAGE Bien au chaud au Presbytère ou en exploration extramuros, nous irons à la recherche de nos propres ressources et celle du groupe pour avancer en écriture. Des invitations à écrire stimuleront notre plume.bEn cette période hivernale, l’écriture nous fera voyager dedans et dehors. Nous vous accueillons au Presbytère le vendredi 17 février à partir de 17h.

PAF : 2 nuitées en pension complète : 180 €

Prix du stage à régler directement à Céline : 180 €

Un acompte de 100 € confirmera votre inscription.

Possibilité de participer au stage en externe : 180 € pour le stage

60 € pour le repas d’accueil du vendredi et les 2 repas de midi. +33 6 60 85 58 95 Le Presbytère de Gonnetot Grande Rue Gonnetot

