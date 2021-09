Week-end du développement durable Rochecorbon, 1 octobre 2021, Rochecorbon.

Week-end du développement durable 2021-10-01 14:00:00 – 2021-10-01 17:00:00

Rochecorbon Indre-et-Loire Rochecorbon

De grands temps forts et un programme varié vous y attendent : conférence, atelier autour du tri, distribution de bulbes, démonstration de recettes Do It Yourself, fresque quizz, stand du collectif cycliste 37, stand zéro déchet, balades sur la Loire …

C’est du 1er au 2 octobre 2021, que Rochecorbon en partenariat avec Tours Métropole Val de Loire, organisera sa traditionnelle manifestation écoresponsable.

https://www.mairie-rochecorbon.fr/

De grands temps forts et un programme varié vous y attendent : conférence, atelier autour du tri, distribution de bulbes, démonstration de recettes Do It Yourself, fresque quizz, stand du collectif cycliste 37, stand zéro déchet, balades sur la Loire …

MAIRIE DE ROCHECORBON

dernière mise à jour : 2021-09-24 par