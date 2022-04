Week End du Bien Etre Equestre La Chapelle-aux-Naux, 11 juin 2022, La Chapelle-aux-Naux.

Week End du Bien Etre Equestre La Chapelle-aux-Naux

2022-06-11 09:45:00 – 2022-06-12 18:00:00

La Chapelle-aux-Naux 37130 La Chapelle-aux-Naux

25 EUR 25 40 2 jours dédiés au bien être du cheval et du cavalier !

Au programme, des conférences de 30 minutes à 1 heure sur des thèmes extrêmement variés, avec des professionnels reconnus du domaine de la podologie, la kinésiologie, l’ostéopathie, la médiation animale, l’équitation et le travail « éthologique », le spectacle équestre, la relation humains-chevaux….

Le but est de regrouper au même endroit toutes les connaissances nécessaires aux cavaliers et chevaux!

Le samedi soir, un spectacle équestre est offert pour les détenteurs du Pass WE et un cadeau de bienvenue est remis à l’arrivée.

2 jours dédiés au bien être du cheval et du cavalier !

Au programme, des conférences de 30 minutes à 1 heure sur des thèmes extrêmement variés, avec des professionnels reconnus du domaine de la podologie, la kinésiologie, l’ostéopathie, la médiation animale…

secretariat.tourainecheval@gmail.com +33 2 47 82 26 29 https://bien-etre-equestre.fr/

2 jours dédiés au bien être du cheval et du cavalier !

Au programme, des conférences de 30 minutes à 1 heure sur des thèmes extrêmement variés, avec des professionnels reconnus du domaine de la podologie, la kinésiologie, l’ostéopathie, la médiation animale, l’équitation et le travail « éthologique », le spectacle équestre, la relation humains-chevaux….

Le but est de regrouper au même endroit toutes les connaissances nécessaires aux cavaliers et chevaux!

Le samedi soir, un spectacle équestre est offert pour les détenteurs du Pass WE et un cadeau de bienvenue est remis à l’arrivée.

La Chapelle-aux-Naux

dernière mise à jour : 2022-04-01 par