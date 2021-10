WEEK-END D’OUVERTURE ! INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE, 7 octobre 2021, Lille.

WEEK-END D’OUVERTURE !

du jeudi 7 octobre au dimanche 10 octobre à INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE

L’Institut présente PERSPECTIVES, sa nouvelle programmation de dix expositions, pensée comme une mise en perspective du projet et des ambitions de l’Institut avant la fermeture de son site pour travaux. À l’occasion de cette réouverture, nous organisons un week-end festif pour découvrir les expositions ainsi que les nombreux événements proposés. *Nous vous conseillons de réserver votre billet afin de garantir l’accès aux divers événements. Jeudi 7 (18h30 > 23h00) – INAUGURATION 18h30 > 22h00 : Visite libre des expositions 18h30 > 23h00 : Performance visuelle et sonore avec Music for Eggplant + Temple Books #2 Vendredi 8 (11h00 > 22h00) 11h00 > 19h00 : Visite libre des expositions* 20h00 : Projection en famille, L’enfant sauvage de François Truffaut* En partenariat avec les Rencontres Audiovisuelles + Temple Books #2 Samedi 9 (11h00 > 22h00) 11h00 > 19h00 : Visite libre des expositions* / Visite surprise 11:30* / Visites guidées 14h30, 17h* 20h00 : Concert + Projection Grégory Dargent et Frédéric Oberland + Temple Books #2 Dimanche 10 (11h00 > 19h00) 11h00 > 19h00 : Visite libre des expositions* / Visites guidées 11h30, 14h30, 17h* Dès 13h00 : DJset + Brunch, Carte blanche à Comala Radio et La Dinette (Réservation par mail [ladinettelille@gmail.com](mailto:ladinettelille@gmail.com)) 16h00 : Performance avec Yoriyas (breakdance + photo) + TEMPLE BOOKS #2 Du 7 au 9 octobre L’Institut est heureux de présenter la seconde édition du salon de l’édition photographique, sous la direction artistique de Temple Paris. Dédié à la scène éditoriale indépendante, ce salon regroupe une quinzaine d’éditeurs qui portent une attention particulière à la jeune création. Building books, CRP/, Éditions Light Motiv, Éditions Paths, FP&CF, Halogénure, Joseph Charroy, Macaroni book, Poursuite édition, Profane, Rayon Vert, September Books, Sun Sun Conformément aux mesures gouvernementales, l’entrée à l’Institut est soumise à la présentation d’un pass sanitaire valide.

Gratuit

INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE 11, rue de Thionville, 59800 Lille Lille Vieux-Lille Nord



