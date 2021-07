Week-end d’ouverture du nouveau pôle culturel et touristique « L’Abbaye » Mauléon, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Mauléon.

Week-end d’ouverture du nouveau pôle culturel et touristique « L’Abbaye » 2021-07-17 – 2021-07-17 Place de l’hôte de ville L’Abbaye

Mauléon Deux-Sèvres

Ouverture du nouveau pôle culturel et touristique « L’Abbaye » à Mauléon. Au programme : nombreuses animations tout au long du week-end. Visites découverte du musée toutes les 1/2 h le samedi à partir de 14 h et dimanche à partir de 10 h 30. En extérieur : bibliothèque « hors les murs » Transat, fauteuil, parasol … les bibliothécaires ont tout prévu pour que vous puissiez lire et vous détendre dans les jardins de l’Abbaye ; jeux en bois, de construction et de société. Deux après-midi ludiques animés par l’association Dé en Bulles ; parenthèse musicale samedi et dimanche après-midi.

Ouverture du nouveau pôle culturel et touristique « L’Abbaye » à Mauléon. Au programme : nombreuses animations tout au long du week-end. Visites découverte du musée toutes les 1/2 h le samedi à partir de 14 h et dimanche à partir de 10 h 30. En extérieur : bibliothèque « hors les murs » Transat, fauteuil, parasol … les bibliothécaires ont tout prévu pour que vous puissiez lire et vous détendre dans les jardins de l’Abbaye ; jeux en bois, de construction et de société. Deux après-midi ludiques animés par l’association Dé en Bulles ; parenthèse musicale samedi et dimanche après-midi.

+33 5 49 65 10 27

Ouverture du nouveau pôle culturel et touristique « L’Abbaye » à Mauléon. Au programme : nombreuses animations tout au long du week-end. Visites découverte du musée toutes les 1/2 h le samedi à partir de 14 h et dimanche à partir de 10 h 30. En extérieur : bibliothèque « hors les murs » Transat, fauteuil, parasol … les bibliothécaires ont tout prévu pour que vous puissiez lire et vous détendre dans les jardins de l’Abbaye ; jeux en bois, de construction et de société. Deux après-midi ludiques animés par l’association Dé en Bulles ; parenthèse musicale samedi et dimanche après-midi.

dernière mise à jour : 2021-07-01 par