Imaginez… En 1270, le manoir est en pleine effervescence : un juge vient d'arriver et un rendu de justice se prépare ! Dans les salles et la cour, la Confrérie de Coëtquen vous fera découvrir le quotidien d'une maison noble avec la chambré, la salle des plaids, la préparation des repas ou le travail des artisans. Les enfants ne seront pas en reste et pourront également s'initier au combat féodal auprès de la Confrérie de la Corneille. Après deux ans sans week-end d'ouverture, dû aux conditions sanitaires, le Manoir de la Cour fait les choses en grand en 2022 pour sa réouverture au public.

