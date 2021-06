Week-end d’ouverture des Estivités – Les 26 et 27 juin Parc du Ritouret, 26 juin 2021-26 juin 2021, Blagnac.

Programme du week-end ——————— ### Ateliers **- À partir de 14h | Parcours créatif et ludique avec Steffie Bayer tout public au parc du Ritouret**. Suivez les indications, résolvez les énigmes et rencontrez ses personnages tendres et étranges, classiques et décalés. Un parcours pour tous les âges et tous les goûts. **- 14h – 19h | Parcours sonore et instruments géants avec Étienne Favre – tout public** Le parcours sonore est un environnement à vivre, fait de portes et de tunnels, telle une forêt dense et riche de sensations. Cette immersion offre aux enfants la possibilité de développer leur imaginaire et de s’amuser avec des sons en toute liberté. **- 14h30, 15h30 et 16h30 (17h le dimanche) | Ateliers avec le cirque Pep’s au petit bois** avec inscription 10 min avant le début de chaque atelier Monocycle / à partir de 8 ans ; slackline et jonglage – à partir de 6 ans **- 14h – 19h | Passerelle géante avec la compagnie Moso – tout public** Participez à la construction collective d’une structure-sculpture en bambou ! La compagnie Moso vous propose de construire tout au long du week-end une passerelle géante. Chacun pourra choisir sa place : observateur ou constructeur, passant ou grimpeur…. ### Spectacles **- 11h et 16h | Le K Outchou – Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice – Danse – durée : 30 min – tout public à partir de 2 ans** Au Petit Théâtre Saint-Exupère spectacle payant, réservation et infos sur [odyssud.com](https://indiv.themisweb.fr/0084/fListeManifs.aspx?idstructure=0084&_ga=2.261329293.1039871356.1623849098-750132970.1623849098) Le personnage principal de ce conte écologique est Outchou, né en Amazonie, sur l’arbre hévéa. Il est coloré, imperméable et flexible. Effectivement, Outchou est un cas ! Sur un montage musical signé Jacky Mérit, les matières sonores et les couleurs défilent comme des paysages. **- Samedi 14h et 17h et dimanche 14h30 et 18h | Hands Some Feet – Compagnie Hands some feet – Fil/jonglage – durée : 50 min – tout public à partir de 4 ans** Jonglage, fil de fer, acrobaties et corde à sauter, le spectacle Hands Some Feet nous fait partager avec espièglerie et poésie le bonheur d’être deux. Complété par du théâtre physique et de la musique live, c’est un véritable émerveillement. **- 14h et 17h | Les Recycleuses – Cie Nomadenko – Déambulation artistique et participative – durée : 2h – tout public à partir de 3 ans** Promenez-vous dans le parc et rencontrez les Recycleuses ! Toutes colorées, comme des arcs en ciel qui se posent dans la rue, les Recycleuses proposent des performances de fabrication de bijoux et accessoires, donnant une deuxième vie aux emballages et autres matières sauvées des poubelles. **- Samedi 15h et 18h30 ; dimanche 16h30 | TRAIT(s) – Compagnie SCoM – Cirque graphique – durée : 35 min – tout public à partir de 2 ans** Dans sa forme et dans son propos, ce spectacle explore le cercle, et invente une nouvelle forme de cirque. TRAIT(s) est une ode au désir de s’exprimer et au plaisir d’inventer. Une rafraîchissante expérience poétique, où le cirque revisite les couleurs et les formes. Toute la semaine vous seront proposés un quizz recyclage et un atelier palette – à partir de 10 ans **- Dimanche 27 juin** **16h30 – 18h30 |** Confection de slime tout public **16h30 – 20h |** Atelier théâtre avec la Fabula Théâtre – à partir de 7 ans **16h30 – 20h30 |** Customisation des poubelles de tri avec Swiponer **18h30 – 20h30 |** Parcours récup tout public **20h30 | Concert de DBK Project – Pop rock, electro, folk** « Un jour, il y aura autre chose que le jour, il ne restera plus que nous, rescapés humains contre la mécanique virtuelle des machines, il ne restera plus que le Monde contre le reste de nous. » Les cinq musiciens proposent un spectacle musical sous forme de récit post-apocalyptique. La narration est en français, les chansons en anglais/français. Les Machines prennent peu à peu le pouvoir, les Survivants partent en lutte. – [**Rappel des règles à respecter**](https://www.mairie-blagnac.fr/sites/default/files/regleesti.png)

Samedi 26 juin et dimanche 27 juin, week-end d’ouverture et inauguration des Estivités, parc du Ritouret

