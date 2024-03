Week end Do It Mjc de Quincieux QUINCIEUX, samedi 6 avril 2024.

Week end Do It Samedi 06 Avril, le Printemps des Musiciens de l’École de Musique de Quincieux, avec les orchestres et chœur d’enfants. Mais également des ateliers crées pour l’occasion.

Dimanche 07 Avri… 6 et 7 avril Mjc de Quincieux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-07T01:59:59+02:00

Fin : 2024-04-07T02:00:01+02:00 – 2024-04-07T17:30:00+02:00

Dimanche 07 Avril : Les Orchestrades Junior

Première partie avec Classe Orchestre et Orchestre Junior de Quincieux, suivi de l’ Orchestre Junior du conservatoire de Villefranche Sur Saône

Mjc de Quincieux 6 Chemin Saint-Laurent, 69650 , 69650 QUINCIEUX QUINCIEUX