Week-end d’introduction à la permaculture Autre lieu, 9 octobre 2021, Genève.

Week-end d’introduction à la permaculture

du samedi 9 octobre au dimanche 10 octobre à Autre lieu

« La permaculture est une science et un art de l’aménagement des écosystèmes humains. Elle peut être mise en œuvre partout, aussi bien à l’échelle d’un appartement que d’une ville, d’un potager que d’une ferme… Et elle est accessible à tous. C’est un art qui vise à aménager des écosystèmes humains, éthiques, durables et robustes, qui s’intégreront harmonieusement dans les systèmes naturels. » Steve Read Pendant ces deux jours, nous allons découvrir les origines de la permaculture, ses définitions et son application essentiellement dans le jardin, et aussi dans nos modes de vie. Nous présenterons la mise en route d’un potager en permaculture : associations de plantes et échelonnement des semis, ainsi que diverses techniques d’aménagement de lieux permacoles. Les cours théoriques seront alternés avec des exercices pratiques dans le jardin, adaptés selon la saison. Le week-end d’initiation se déroulera sur un terrain d’environ 300 mètres carrés, situé dans les jardins familiaux d’Avusy. Prix : CHF 200.– pour les membres de ProSpecieRara, CHF 250.- pour les autres Renseignements et inscriptions : [lachavannedaphne@gmail.com](mailto:lachavannedaphne@gmail.com) Atelier organisé par Permanbondance en partenariat avec Pro Specie Rara

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T17:00:00;2021-10-10T09:00:00 2021-10-10T17:00:00