Week end d’inauguration de la Pimenterie Saint-Point, 7 mai 2022, Saint-Point.

Week end d’inauguration de la Pimenterie La Pimenterie Bourg Saint-Point

2022-05-07 – 2022-05-08 La Pimenterie Bourg

Saint-Point Saône-et-Loire Saint-Point

5 15 EUR Après des mois de travaux et de préparation, ça y est :

la Pimenterie ouvre ses portes, venez inaugurer le lieu avec nous !

On vous attend le samedi à partir 18h pour l’inauguration, vous offrir un pot et vous faire visiter le lieu.

Concert à 20h, la Sève Soukouss suivi d’un dj set de Taticardie.

Réservation conseillée, places limitées.

Adhésion requise : vous pouvez la prendre avec vos billets (0.31€ de frais) ou sur place si vous n’avez pas encore adhéré !

Petite restauration et bar sur place dès 19h30

Dimanche :

9h-16h en continu : marché aux épices et jeux

12 : repas sur place

14h : fanfare

Réservations sur le site

bonjour@lapimenterie.fr

La Pimenterie Bourg Saint-Point

