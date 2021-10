Paris A la Folie Théâtre île de France, Paris Week-end d’improvisation adultes – Apprivoiser les émotions A la Folie Théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Week-end d’improvisation adultes – Apprivoiser les émotions A la Folie Théâtre, 29 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 29 au 30 janvier 2022 :

samedi, dimanche de 10h à 16h

payant

En improvisation, comme au théâtre, les personnages vivent toute une palette d’émotions, venez les découvrir sur les planches d’un vrai théâtre ! Dans ce stage nous travaillerons des techniques ludiques qui permettent de faire naître des émotions, de les amplifier et de jouer avec pour faire émerger des scènes inédites. Etes-vous prêt à devenir rouge de colère, à vivre le grand amour ou à faire rire aux éclats votre public ? Avec ce stage, explorez toutes sortes d’émotions, tout en vous amusant ! Animé par Muriel Ekovich des Smoking sofa Animations -> Stage A la Folie Théâtre 6 rue de la Folie Méricourt Paris 75011

9 : Saint-Ambroise (69m) 5 : Richard Lenoir (194m)

Contact : A la Folie théâtre 0143551480 http://www.folietheatre.com/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre 0143551480 Animations -> Stage

Date complète :

2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T16:00:00+01:00;2022-01-30T10:00:00+01:00_2022-01-30T16:00:00+01:00

A la Folie Théâtre

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu A la Folie Théâtre Adresse 6 rue de la Folie Méricourt Ville Paris lieuville A la Folie Théâtre Paris