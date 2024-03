Week-end Détours de Haut en Bas : Jour 1 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, samedi 16 mars 2024.

Week-end Détours de Haut en Bas : Jour 1 L’occasion de relier les chapelles Sainte-Marie-d’en-Haut et Sainte-Marie-d’en-Bas en un parcours musical cosmopolite, dont la découverte d’artistes émergents lauréats des Chantiers. Samedi 16 mars, 11h00 Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Forfait jour au choix : 8 à 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fado, arme de Liberté | 15h

50 ans après la révolution des œillets, le Fado se rebelle encore

Au cours de la dictature salazariste, le fado a été victime de la censure tout en étant un instrument de propagande. Mais c’est bien par la musique que la situation a pu être renversée. C’est l’arme qui a été utilisée à l’époque comme signal du début de cette révolution pacifique et que le trio a choisie à son tour d’utiliser pour libérer la parole sur ce sujet. Le son cristallin d’une guitare portugaise, une viola de Fado qui installe le décor puis la voix d’Ana Bela qui nous embarque, le temps d’un concert, dans cet univers musical et cette période historique si particulière.

Lieu : Musée Dauphinois (Sainte-Marie-d’en-Haut), Grenoble

Resistere Nox – Ensemble Bloc | 18h

Musiques liturgiques médiévales recomposées

Convergence entre passé et présent, entre compositions médiévales et créativité contemporaine, l’ensemble Bloc offre à travers Registere Nox une réinterprétation innovante de la musique de deux créatrices majeures de la musique occidentale : Hildegarde von Bingen et Raffaella Aleotti. La recomposition de ces pièces sacrées par Rose Dehors, compositrice et tromboniste de l’ensemble, et les quatre autres musiciennes permet une rencontre féconde entre éléments improvisés et écrits, rendant hommage à ces deux pionnières tout en mettant en lumière l’importance de la voix et du regard des femmes dans la création musicale de notre temps.

Lieu : Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, Grenoble

Vyin War Sa | 20h

« Viens voir ça » : un maloya d’ici !

Vyin war sa – « Viens voir ça » en créole – nous invite à emprunter certains des sentiers plus ou moins balisés qui peuvent lier le maloya réunionnais, les musiques traditionnelles françaises et le jazz. Cette formation est un double quintette : instrumental mais aussi vocal, partant du chant, pour ensuite ouvrir les formes au gré de l’improvisation, au service de la danse. Les voix et les instruments s’entremêlent dans une multiplicité de langages, musique « de là-bas » qui influence et se métisse avec les musiques « d’ici », devenant métropolitaine à son tour.

Lieu : Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, Grenoble

Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/detours-de-haut-en-bas-jour-1 »}]