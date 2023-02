WEEK END DÉTENTE POUR FEMMES STRESSÉES, 28 avril 2023, Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs.

WEEK END DÉTENTE POUR FEMMES STRESSÉES

LA GRANDE GRANGE 89 Saint-Martin-des-Champs Yonne

2023-04-28 – 2023-04-30

5 MANIERES SIMPLES DE LACHER PRISE SANS TROP D’EFFORT

Le stress semble être devenu un compagnon de chaque instant dans notre monde moderne.

C’ est un réflexe de survie, un instinct qui permet à votre corps de réagir efficacement en cas de danger.

À croire que dans notre société, le danger est partout… Notre mode de vie actuel peut, en effet, engendrer beaucoup de stress.

Et celui-ci n’est pas sans conséquences, sur vous et votre santé.

??Vous souhaitez vous libérer des tensions , du stress et développer votre bien-être dès à présent ?

Apprendre à vous relaxer, à vous détendre, et à ressentir à nouveau la sérénité, la paix, et le bien-être dans votre vie.

Il y a des gestes simples et apaisants que l’on peut faire au quotidien, au travail ou dans sa vie personnelle pour limiter les effets du stress, et moins en générer soi-même. Aurélie et moi-même aimerions partager ces outils avec vous.

Lors de ce we pour femmes stressées vous allez vous relaxer en :

? Participant à des îlots de bien être

? En intégrant les 5 éléments de la nature pour vous détendre

? Vous laissant guider et relaxer par 2 professionnelles praticiennes bien être aux petits soins pour vous Aurélie et Magali .

? Lâchant prise, les repas et les couchages sont compris

?QUESTIONS?

?? Quels seront les bénéfices de ce week-end?

Vous repartirez de ce we avec des outils de relaxations que vous pourrez utiliser chez vous

Repartirez détendue en ayant une meilleure gestion de votre stress.

Saurez repérer les situations qui vous mettent sous pression et saurez vous apaiser

?? A qui s’adresse ce we?

Ce we s’adresse à toutes les femmes qui ne savent pas décompresser ou ne prennent pas de temps pour elles.

Aux femmes qui veulent lâcher prise et ne rien gérer.

Et celles curieuses de découvrir des outils qu’elles pourront utiliser chez elles.

?? Que se passe-t-il pendant le week-end?

Magali et Aurélie vous prendront en mains

elles vous montreront des outils pour vous détendre dans la bienveillance et le respect de chacune,

Elles se chargeront des repas

Le rire et la bonne humeur seront de mise

Selon la météo, les activités se feront en intérieur ou en extérieur.

?? Combien de temps dure ce we?

Nous vous accueillerons du vendredi soir à partir de 17h30 jusqu’au dimanche après-midi à 16h.

?? Où se déroule ce week-end?

Ce we de détente à lieu près de St Fargeau en bourgogne dans un gîte à la campagne à 1h30 du sud de Paris .

?? Modalités de réservation?

Vous pouvez réserver le we au prix de 312€ jusqu’au 25 Mars 2023 passé cette date le montant sera de 420€.

Il vous est possible de régler en 3x sans frais.

Si vous venez à 2 vous aurez un tarif privilégié de 530€ pour 2 personnes, jusqu’au 25 Mars 2023 passé cette date le montant sera de 714€.

?? Pour avoir plus de renseignements ou pour réserver?

Vous pouvez réserver directement via ce lien:

Pour plus de renseignement voici mes coordonnées:

Magali 06.01.74.25.07

