WEEK-END D'ÉTÉ EN MUSIQUE AVEC L'ONPL, 3 juin 2022

WEEK-END D’ÉTÉ EN MUSIQUE AVEC L’ONPL

2022-06-03 – 2022-06-03

19 19 EUR Découvrez le programme de l’évènement qui lance la saison culturelle de l’Été à Fontevraud ! Déambulez, contemplez, ressentez la force qu’exerce sur nous le plus vaste ensemble monastique d’Europe au travers du regard croisé des artistes plasticiens et musiciens pour vivre un incroyable lancement de la saison estivale pour UN ÉTÉ À FONTEVRAUD ! , Emmanuel Morin, directeur artistique et culturel de l’Abbaye Royale de Fontevraud. En septembre 1971, L’Orchestre donnait son premier concert à Fontevraud sous la direction de Pierre Dervaux, chef d’orchestre et compositeur français. Véritable symbole, l’Orchestre national des Pays de la Loire dispose aujourd’hui d’une notoriété nationale avec plus de 300 concerts symphoniques par saison, mais aussi d’une renommée internationale avec des événements en Allemagne, en Chine ou encore au Japon. Pour célébrer son cinquantième anniversaire, l’ONPL revient pour vous proposer un week-end festif placé sous le signe de la musique avec de nombreux concerts accessibles à tous. Ces concerts marquent l’arrivée d’un nouveau temps fort à l’Abbaye Royale de Fontevraud, celui du lancement de l’été à Fontevraud. Vendredi 3 juin à 20h : n- Michel Decoust (né en 1936) nHommage à Maurice Ravel (5mn) – Maurice Ravel (1875-1937) nMyrrha (22mn) nCatherine Hunold, soprano / John Irvin, ténor / Frédéric Goncalvez, baryton-basse – César Franck (1822-1890) nSymphonie en ré (37mn) nPascal Rophé, directio nRéservation sur www.fontevraud.fr nTarifs : 25 € / 19 € nLieu : Église de l’Abbatiale n nSamedi 4 juin en journée : nMusique de chambre. nConcerts donnés dans différents lieux de l’Abbaye avec des ensembles de musique de chambre de l’ONPL. nTarif : inclus dans le cadre du droit d’entrée Dimanche 5 juin à 16h30 : n- Joseph Haydn (1732-1809) nL’automne extrait des quatre saisons nElisabeth Breuer, soprano / Tilman Lichdi, ténor / Klaus Mertens, baryto Chœur de l’ONPL / Valérie Fayet, cheffe de chœur – Joseph Haydn (1732-1809) nSymphonie n°100 Militaire nTon Koopman, directio n Réservation sur www.fontevraud.fr nTarifs : 25 € / 19 € nLieu : Église de l’Abbatiale En collaboration avec la maison de la musique contemporaine.

Cinquante ans après, l’ONPL est de retour à l’Abbaye Royale de Fontevraud, le temps d’un week-end. L’occasion de fêter son anniversaire à l’endroit même où il a donné jadis sa première représentation.

billetterie@fontevraud.fr https://www.fontevraud.fr/event/week-end-dete-en-musique-avec-lonpl/

