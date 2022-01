Week-end des PDM à Rocamadour Cité Médiévale Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Rocamadour

Week-end des PDM à Rocamadour Cité Médiévale, 29 janvier 2022, Rocamadour. Week-end des PDM à Rocamadour

du samedi 29 janvier au dimanche 30 janvier à Cité Médiévale

**Du 29-30 janvier à Rocamadour.** Pour bien commencer l’année 2022, les Pèlerins de la Mer te proposent un WE exceptionnel. Au programme : un we convivial et spirituel au sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour avec découverte du sanctuaire, temps spis, balades, apéros… Prix : 70 euros avec repas et hébergement compris, ton transport reste à ta charge. Pour toute question: [[pelerinsdelamer@gmail.com](mailto:pelerinsdelamer@gmail.com)](mailto:pelerinsdelamer@gmail.com)

Sur inscription

Pour bien commencer l’année 2022, les Pèlerins de la Mer te proposent un WE à Rocamadour. Cité Médiévale 46500 Rocamadour Rocamadour Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T00:00:00 2022-01-29T23:59:00;2022-01-30T00:00:00 2022-01-30T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lot, Rocamadour Autres Lieu Cité Médiévale Adresse 46500 Rocamadour Ville Rocamadour lieuville Cité Médiévale Rocamadour Departement Lot

Cité Médiévale Rocamadour Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocamadour/