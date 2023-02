Week-end des partages Les Sentiers de l’Abondance, 11 février 2023, Eygalières Eygalières.

Week-end des partages

2023-02-11 – 2023-02-12

Tout le programme ici :



Samedi 11 février :

– 10h-11h30 : Yoga avec Sabrina @yogastremy

– 10h-12h : Cueillette et Découverte des plantes sauvages avec Olivier – 12€

– 10h-12h : Prépare ta lessive avec Mourad – tarif libre

– 14h : Tricote tes chaussettes avec Nathalie – tarif libre

– 15h : Autonomie énergétique : Création d’un panneau solaire avec Lionel – 12€

– 15h-16h30 : Do In avec Marion – 15€ @Shiatsu et Do In – Marion Fernandez



Dimanche 12 février :

– 10h30-12h : Yoga doux avec Elsa @letempsd’1accord 15€

– 9h-17h : Atelier Vannerie : panier sur arceaux – osier et matières sauvages avec Nathalie – 70€

À partir de 11h30 Brunch Délicieux par @courtcircuit.saintremy sur réservation- 30€

De 10h à 16h, soins sur RDV Shiatsu – Reiki 50€



Réservation pour les ateliers au 06 84 16 59 88

Réservation pour le Brunch au 06 36 92 05 21

Pour la 3ème édition, retrouvez le Week-end des partages aux Sentiers de l’Abondance à Eygalières les 11 et 12 février !

