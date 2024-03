Week-end des Loirétains Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Lorris, samedi 6 avril 2024.

Week-end des Loirétains Ouverture du Musée Départemental de la Résistance 6 et 7 avril Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Chaque année, le Département du Loiret propose aux Loirétains d’accéder gratuitement avec un justificatif au Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation

Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris Esplanade Charles De Gaulle, Lorris Lorris [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 84 19 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-lorris@loiret.fr »}]

