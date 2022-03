Week-end des Loirétains Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Lorris

Week-end des Loirétains Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris, 2 avril 2022, Lorris. Week-end des Loirétains

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris

À l’occasion du week-end des Loirétains, le musée départemental de la Résistance et de la déportation de Lorris ouvre ses portes gratuitement aux habitants du Loiret (nés ou résidents).

sur présentation d’un justificatif

Ouverture gratuite du musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Lorris Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T12:00:00;2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Adresse Esplanade Charles de Gaulle, Lorris Ville Lorris lieuville Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Departement Loiret

Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Week-end des Loirétains Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris 2022-04-02 was last modified: by Week-end des Loirétains Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris 2 avril 2022 Lorris Musée de la Résistance et de la déportation de Lorris Lorris

Lorris Loiret